Immersion avec la Patrouille de France, les chevaliers du ciel

Il est difficile de ne pas se laisser embarquer parce qu’ils appellent leur musique presque planante. Alors que dans leurs têtes, ils ont déjà quitté terre. Concentrés à l’extrême sur leurs gestes et les ordres de leur chef d’orchestre, ils exécuteront une fois de plus pendant leur vol. Les voilà dans leurs bulles. Ces huit pilotes et un remplaçant de la Patrouille de France n’ont plus qu’à rejoindre leurs avions. Et pas besoin de faire le tour, tout est déjà prêt, vérifié par leurs mécaniciens attitrés.