Immeubles effondrés à Bordeaux : le difficile retour à la normale

Autour des deux immeubles effondrés, treize autres avaient dû être évacués en urgence. Près de trois mois plus tard, les habitants sont enfin autorisés à récupérer leurs effets personnels, mais ils ne disposent que de 45 minutes. "Ça fait bizarre, j'ai l'impression de cambrioler mon propre appartement. On a su la semaine dernière qu'on pouvait avoir un accès. Pour la suite, on n'en a aucune idée", confie une jeune femme.

Dans la nuit du 20 au 21 juin, la chute de deux immeubles dans le centre historique de Bordeaux avait fait trois blessés, et plus de 60 riverains ont dû trouver une solution pour se reloger. "Je suis passé de la maison d'un ami à celle d'un autre ami de la famille. Tout l'été, j'ai eu des colocs de 20 à 70 ans", raconte Tom Finazzi, sinistré.

Une enquête judiciaire sur les causes du sinistre est en cours, et la mairie poursuit son audit sur les immeubles anciens. Selon un expert indépendant, plus de la moitié d'entre eux montrent des signes de faiblesse dans le centre-ville. Ces dernières semaines, les arrêtés de péril et les évacuations se sont multipliés, à chaque fois dans un rayon proche de l'effondrement, rue de la Rousselle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.