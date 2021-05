Immobilier : les citadins investissent de plus en plus dans les petits villages

Dans deux mois, Sorour Aoulmi quittera son appartement près de Paris pour devenir propriétaire d'une maison en Seine-et-Marne. Un investissement de 500 000 euros pour 1 400 m² de terrain, avec en prime, des voisins très accueillants. "A la base, on ne cherchait pas très loin de chez nous, mais on s'est rendu compte pour le même prix qu'on a plus grand", explique-t-elle. Ce changement de cadre est possible depuis qu'elle est en télétravail.