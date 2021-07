"On devait emménager la semaine prochaine" : le désarroi des sinistrés de l'incendie dans l'Aude

L'incendie n'était toujours pas fixé dimanche 25 juillet matin, dans l'Aude, après qu'il a ravagé 850 hectares de végétation. À Fontcouverte, une commune de 500 habitants, certains ont constaté les dégâts après le passage des flammes.

Pierre Collado et sa compagne ont été évacués samedi soir. Leur maison, une ancienne bergerie au cœur de la pinède, était cernée par les flammes. Ce dimanche matin, ils ont découvert le désastre.

"On pensait qu'elle était sauvée, on est arrivé ce matin et voilà, tout est en feu", déplore Pierre. "On devait y emménager et y habiter la semaine prochaine. On a vendu notre autre maison, donc on ne sait pas comment on va faire", raconte-t-il à TF1, dans la vidéo en tête de cet article.