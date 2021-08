Incendie dans le Var : beaucoup d’habitants ont tout perdu

Une toiture effondrée, des façades et des voitures carbonisées... Le feu a dévoré plusieurs habitations dans la nuit de lundi à mardi. "C'était un brasier, vous ne pouvez pas imaginer", se rappelle une habitante. "On a tous les mêmes mots en commun, c'était l'enfer ce qui s'est passé", déplore un père de famille.

Un peu plus loin, deux corps ont été découverts calcinés à l'intérieur d'une maison. Pendant plus de cinq heures, ces riverains ont lutté ensemble contre les flammes avec les moyens du bord en attendant que les pompiers arrivent enfin au milieu de la nuit.

Dans le même secteur, une femme de 32 ans est toujours portée disparue. Elle était en vacances dans un gîte. Ce mercredi matin, les pompiers pensaient que la situation allait s'améliorer. Mais le vent a brutalement changé de direction, déclenchant de nouveaux foyers. Certains habitants ont préféré prendre les devants et protéger leurs maisons. Peu de temps après, les pompiers interviennent finalement au sol et dans les airs. Au total, l'incendie a fait cinq blessés légers chez les pompiers et dix-neuf habitants, la plupart par intoxication. Une toiture effondrée, des façades et des voitures carbonisées... Le feu a dévoré plusieurs habitations dans la nuit de lundi à mardi. "C'était un brasier, vous ne pouvez pas imaginer", se rappelle une habitante. "On a tous les mêmes mots en commun, c'était l'enfer ce qui s'est passé", déplore un père de famille.