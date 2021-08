Incendie dans le Var : faut-il craindre une reprise de feu ?

Faut-il craindre que le vent n'entraine des reprises de feu dans les jours à venir dans le Var ? Les pompiers restent particulièrement vigilants, indique Léa Merlier. Certes, la nuit qui vient de s'écouler a été plutôt calme et le feu est considéré comme fixé, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus. Mais s'il y a bien une crainte, c'est le retour des vents, notamment ceux qui changent sans cesse de direction. Ce fut le cas durant les jours précédents.

Pour le moment, ils sont encore 1 000 pompiers mobilisés sur le terrain. Leur mission principale c'est de sécuriser les lisières, c'est-à-dire d'arroser les zones entre les secteurs qui ont été brûlés et ceux qui ont été épargnés. L'objectif étant d'éviter les reprises. Ils sont épaulés par deux hélicoptères bombardiers d'eau. C'est une course contre-la-montre qui est engagée puisque des vents forts, accompagnés d'une hausse et d'une baisse de température et de l'humidité, sont attendus pour la fin de la semaine.