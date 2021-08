Incendie dans le Var : ils ont sauvé leur hameau avec de simples tuyaux d'arrosage

C'est une histoire à peine croyable. Au bout de la route de La Garde-Freinet qui traverse une forêt calcinée, nous découvrons un hameau entouré de verdure, épargné par l'incendie. Et cela n'a rien d'un miracle. La famille Mattéoli, qui habite ici, a réussi à sauver les maisons avec de simples tuyaux d'arrosage. "On a arrosé tout autour des maisons sans arrêt. Dès qu'il y avait une flammèche qui tombait, on l'arrosait", explique Véronique Mattéoli dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article..

Voyant le feu arrivé, ils se sont postés aux quatre coins du hameau et ont arrosé sans cesse. "J'avais ce tuyau qui est assez long et je faisais des allers-retours permanents. Et je n'ai pas arrêté toute la nuit", confie Sophie Mattéoli. Gilbert Mattéoli, le papa, a connu cinq incendies ici. Et à chaque fois, il a réussi à préserver ses maisons, grâce notamment à une petite source d'eau dprécieuse. Un père qui a appris à ses filles à vivre avec la menace du feu, à adopter les bons réflexes et ne pas paniquer.