Incendie dans le Var : le calvaire continue pour les vacanciers évacués des campings

“Vous êtes hébergés ici jusqu’à minimum demain matin” : la mauvaise nouvelle est tombée à 16 heures pour ces vacanciers. Leur camping étant toujours menacé par les flammes, ils vont devoir passer une deuxième nuit dans ce gymnase. “C'est un petit peu dur, on se demande ce qu'on va faire”. “On aurait préféré rejoindre notre camping, mais bon si on n'a pas le choix, vaut mieux être en sécurité”. Le calvaire continue pour ces 1 200 touristes, contraints de quitter leur camping en urgence la nuit dernière.

Beaucoup n'ont pris que le strict nécessaire : “ quelques vestes, quelques serviettes pour faire des oreillers, les papiers et les cartes d'identité”. Ils ont passé leur journée sur des lits de fortune dans une chaleur étouffante de 27° C. Certains occupent leurs enfants comme ils le peuvent. “C'est sûr que ce n'est pas évident, on préférerait être au bord de la piscine. On leur trouve diverses activités”. D'autres restent à l'extérieur pour trouver un peu de fraîcheur, mais aussi par contrainte. Delphine n'a pas trouvé de place dans le gymnase, sa famille a donc passé la nuit dans son véhicule.