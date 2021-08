VIDÉO - Incendie dans le Var : les images du combat des pompiers et des habitants

Au micro de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, plusieurs d'entre eux détaillent le combat qui les occupe depuis de très longues heures. Le commandant Gilles Goujat, du service départemental et de secours du Rhône (Sdis 69), raconte ainsi la difficulté que constitue la tombée de la nuit, synonyme, pour les hélicoptères et avions bombardiers d'eau, de retour aux bases.

"Il n'y a que des pompiers au sol, on doit faire très attention. Il y a des nouveaux risques, notamment de chute, la visibilité est très mauvaise. Donc on doit être particulièrement vigilants la nuit", explique le pompier.

"Avec la météo qui est changeante, la bascule de feu nous l'emmène vers une zone qui n'a pas été touchée. Donc l'idée est de poser des barrières de retardement et soulager les efforts au niveau de ce secteur", détaille le capitaine Stéphane Nepper, chef du centre d'incendie et de secours (CIS) de Sainte-Maxime et du service départemental et de secours du Var (Sdis 83).

Dans un autre reportage du 13H de TF1 ce mercredi, une riveraine retrace son combat contre les flammes. "On s'est retrouvés enfermés dans ma maison, et la fumée commençait à entrer. Le feu était tout autour. Toute la végétation sous les fenêtres cramait, c'était rouge. On était vraiment dans les flammes", se souvient-elle. Au total,"sept maisons ont brûlé intégralement" aux alentours, "et six ou sept voitures." "Nous étions réellement en danger de mort", dit-elle.

Les pompiers ne pouvant être partout, ce même reportage montre des habitants prendre les devants et arroser avec leurs propres moyens autour de leur habitation, car le feu n’est pas loin.