Incendie dans le Var : les vacanciers retrouvent leur camping

Après 48 heures passées dans un gymnase, les vacanciers regoûtent au plaisir du camping. “On retrouve le soleil, la piscine, les prestations, notre liberté on va dire”. Des feux sont toujours en cours dans la région, mais qu'importe, ces touristes poursuivront leur séjour jusqu’à dimanche. “Si jamais il y avait de nouveau un feu aux abords du camping, on prendrait les affaires les plus essentielles, puis on repartirait directement dans l'Est de la France”.