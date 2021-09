Incendie dans le Var : un mois après, les sinistrés se démènent

Un mois après les incendies dans le Var, un domaine viticole est toujours fermé au public. La cave de Pierre Audemard a entièrement brûlé. Le verre a fondu avec les flammes. Il n'y a plus de vin, plus de vente et tout à reconstruire. "Il y a à peu près 13 000 bouteilles de rouge ici, et plus de 6 000 bouteilles de blanc", explique Pierre. Il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros de perte. Mais après avoir combattu le feu pour sauver ce qu'il pouvait, ce vigneron a décidé de rebondir en lançant une cagnotte. Il a pu récupérer 80 000 euros et ainsi préserver la récolte de l'été.