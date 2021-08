Incendie dans le Var : une accalmie pour les pompiers

Après le renfort, le réconfort. En pleine forêt des Maures, les pompiers ont un petit répit en cette nuit de mercredi à jeudi. Les températures ont chuté de 10 °C. Le vent est tombé et le feu s'est calmé. Ils vont pouvoir enfin dormir quelques heures. Chacun a ses habitudes et certains sont même bien équipés. "On s'installe comme on peut et on dort", se réjouit un pompier. À tour de rôle, les 17 soldats du feu se relayent pour surveiller qu'il n'y ait pas de retour de flamme.