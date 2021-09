Incendie de Lubrizol : les habitants toujours inquiets pour leur santé

Ils n'ont rien oublié. Ce dimanche matin, une centaine de personnes se sont réunies pour commémorer l'accident de Lubrizol. Isabelle et sa fille se rappellent parfaitement de ce 26 septembre 2019. "On était resté dans la classe. On n'était pas sorti et il n'y avait pas de récré. Si on allait aux toilettes, on avait un papier sur la bouche" ; "Je me souviens aussi la voir sortir du trampoline avec ses vêtements tout noirs", témoignent-elles.