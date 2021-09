VIDÉO - Notre-Dame de Paris : comment les chênes sont choisis pour la reconstruction de la cathédrale

SÉLECTION - Deux ans et demi après l’incendie, Notre-Dame de Paris est en phase de reconstruction. Comment les chênes sont-ils sélectionnés pour ce faire ? On vous explique tout.

Plus de deux ans après l'incendie qui a ravagé la toiture et la charpente de Notre-Dame de Paris, la phase de reconstruction a symboliquement commencé. Le chantier va lentement évoluer vers la reconstruction du monument. Mais pour reconstruire, il faut des matériaux et le premier d'entre eux se trouve en forêt et l'opération de débardage s'est déroulée ce 16 septembre dans la forêt régionale de Ferrières-en-Brie.

Dans le reportage en tête de cet article, on peut ainsi voir des troncs de chêne de plus de dix mètres de long qui attendent de partir en scierie. Ils sont tous marqués d’un pochoir qui fait la fierté des forestiers. "C’est déjà une belle utilisation et encore plus noble sur Notre Dame", affirme l'un d'entre eux. Le cahier des charges des monuments historiques se révèle précis : des troncs droits sans nœuds, et d’un diamètre conséquent, soit 1m10 pour les plus gros.

Débardage de 58 chênes

C’est l’Agence des espaces verts d’Île-de-France qui a pris l’initiative d’offrir ces arbres d’une valeur marchande de plus de 120 000 euros. Ces 58 chênes ont été abattus en mars dernier, avant la montée de sève. Des arbres qui, pour la régénération des forêts, auraient été de toute façon coupés.

Dans le reportage en tête de cet article, il vous suffira de regarder ces images filmées avant l’incendie de Notre-Dame pour imaginer ce que deviendront ces chênes de la région parisienne, tous destinés à la reconstruction de la cathédrale et plus particulièrement sa charpente et la flèche de Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle.

