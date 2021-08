Nombre d'appareils, produits largués... cinq questions sur la flotte française de canadairs

Les pilotes des canadair font partie de l'élite de l'aviation. "Souvent, ce sont d’anciens pilotes de chasse, particulièrement de la marine nationale. Ils doivent être capables de voler en très basse attitude mais également très proche de la mer ", explique le consultant aéronautique de Starbust France, Xavier Tytelman, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

Lorsqu'ils sont déployés, les "pélicans" effectuent en effet des manœuvres plus périlleuses les unes que les autres. Le largage à basse altitude (une trentaine de mètres environ) de l'eau requiert à ce titre une précision extrême. Non seulement il ne faut pas risquer de collision mais ils ne faut pas non plus larguer les (immenses) volumes de liquide n'importe où. "Un largage de 6 tonnes d'eau, ça tue. Un pilote est pénalement responsable de son largage", soulignait en 2017 auprès de Nice Matin Nicolas Dauber, chef du personnel naviguant de la base de la sécurité civile à Nîmes.