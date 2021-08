Incendie : les canadairs indispensables

Depuis les airs, ils sont guidés par un hélicoptère de commandement pour mieux cibler les largages. Autre moyen mobilisé, l'hélicoptère bombardier capable de s'approcher au plus près des flammes, mais aussi le Dash, cet avion qui déverse un produit rouge, du "retardant" pour limiter l'étendue de l'incendie. Une lutte aérienne conduite par l'élite de l'aviation. "Souvent, ce sont d'anciens pilotes de chasse, particulièrement des pilotes de chasse de la Marine nationale parce qu'ils sont habitués à voler très très bas, à se poser sur des porte-avions et on est sous des systèmes où effectivement, non seulement on va devoir voler en très basse altitude en suivi de terrain, mais également être capable de se rapprocher de la mer et quasiment poser un avion... Qui va écoper avant de pouvoir repartir", explique Xavier Tytelman, consultant aéronautique pour Starburst France.