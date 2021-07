Incendies dans l’Aude : 800 pompiers toujours mobilisés

Ils ont lutté pendant plus de 24 heures. Atteindre actuellement les largages précis de l’hélicoptère bombardier et les actions au sol pour noyer les lisières. Toute l’après-midi, les pompiers sont restés sur le qui-vive. “Il y a toujours un très gros risque de reprise, on est quand même que le lendemain du feu, les températures sur le sol et il y a du vent, énormément de points chauds. Et en fait, ce traitement est nécessaire à pour pas que le feu reparte”, explique le capitaine Ludovic Payre, chef de secteur avant du feu au SDIS 11 (Aude).