Incendies dans le Var : le combat des pompiers contre les reprises de feu

Ce jeudi après-midi, pourtant, six reprises de feu sont enregistrées. 250 engins au sol, dans le ciel... À chaque fois, de lourds moyens sont mobilisés pour en venir à bout. Les soldats du feu semblent exténués. L'incendie a démarré lundi après-midi. Il s'est vite propagé vers le sud avant qu'un autre front ne s'ouvre plus à l'est. Sur ces images satellites dans la vidéo en tête de cet article, on découvre l'étendue des dégâts. La zone noire ravagée par les flammes totalise plus de 8 000 hectares.