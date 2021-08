Incendies dans le Var : le feu sous surveillance

En plein milieu d'après-midi, les pompiers sont appelés sur une reprise à la Garde-Freinet (Var). Attisé par le vent et la montée des températures, des braises menacent d'enflammer la végétation encore épargnée. "On a une ligne électrique qui se situe justement au-dessus de cette reprise qui empêchait les moyens aériens d'effectuer des largages pour pouvoir les contenir très rapidement", précise le lieutenant Jean Bellantoni, sapeurs-pompiers du Var - SDIS 83.

Cela fait six jours que les pompiers luttent sans relâche. Pour beaucoup, c'est une opération sans précédent. "On a déjà fait pas mal de gros feux, mais pas dans cette ampleur. Là, il est vraiment très gros". Les 800 pompiers engagés parcourent les routes escarpées du massif à la recherche de fumée. À la moindre souche mal éteinte, l'incendie pourrait repartir.

Pour éviter de nouveaux départs, les soldats du feu traitent aussi les secteurs pour le moment intacts avec du retardant largué depuis les airs ou aspergé par des camions. L'enjeu est de limiter la reprise du feu et de le contenir pour qu'il ne reprenne pas de l'ampleur et faire d'autres dégâts. Et dans les zones les plus difficiles d'accès, les hommes à pied prennent le relais. Il y a près de 80 km de bordures à traiter, mais le temps est compté. Pour cause, des rafales allant jusqu'à 50 km/h sont attendues dimanche.