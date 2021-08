Incendies dans Var : les sinistrés pensent à l’après

Les grands-parents de Nadine Castellan ont construit cette maison dans les années 60. Sa valeur était pour elle inestimable. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Il ne reste plus rien, si ce n'est un amas de gravats et de murs ravagés par les flammes. "C'est une part de nos vies qui part en fumée. Il y a bien des dégâts qui sont faits, qui sont sentimentaux. Et ça, on ne pourrait pas les remplacer", regrette cette habitante de Grimaud (Var). Aujourd'hui, elle pense d'abord aux locataires qui occupaient sa maison. Contraints de partir en urgence lundi soir, ils sont depuis hébergés par des proches.