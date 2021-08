Incendies : vigilance rouge dans les Bouches-du-Rhône

L'état d'alerte aux incendies a été lancé dans le sud du pays. Dans les Bouches-du-Rhône, la vigilance est à son maximum. Mais comment les pompiers font-ils pour quadriller l'ensemble des secteurs à risque.

Ils scrutent l'horizon à la recherche de la moindre fumée suspecte. Perchés à 700 mètres de hauteur, les vigies sont sur le qui-vive. "De 11h à 19h, il faut être là pour surveiller non-stop. Il y a tout le temps quelqu'un dans la vigie", précise Melissa Courenq, vigie dans le massif du Regagnas. "On est les yeux des pompiers. On est là pour leur donner les coordonnées afin qu'ils agissent dans les plus brefs délais", ajoute-t-elle. Leur zone, comme neuf autres de la région, est en alerte incendie maximale.

Quelques kilomètres plus bas, un groupe d'intervention prend position en pleine forêt. Le lieutenant Robert Mugelli fait le point avec ses 18 pompiers et contrôle le matériel. Ils doivent être prêts à partir en quelques instants pour maîtriser un éventuel départ de feu. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis : soleil, chaleur et vent, un cocktail explosif. Le groupe est prépositionné de 13h à 19h. Et en fonction du bruit de fond de l'activité opérationnelle dédié aux feux de forêt, il sera amené à partir sur tout départ de feu ou fumée suspecte.

Face à ces conditions venteuses, le centre opérationnel déploie les gros moyens. Au total, 300 pompiers volontaires ont été appelés en renfort pour couvrir le département. "On a le massif des Calanques et les massifs qui sont limitrophes du Var qui sont très très secs. Des zones où on a concentré toute une série de moyens de manière à pouvoir intervenir très rapidement et massivement", précise le colonel Marc Dumas, chef du groupement opération du SDIS 13. Aucun départ de feu n'est à signaler dans la région ce lundi. Mais avec une végétation toujours plus sèche, le risque d'incendie devrait encore augmenter ces prochaines semaines.

