Inceste au meurtre : témoignage bouleversant de Betty Mannechez

Le témoignage qui va suivre est tellement dur, sordide qu'on a du mal à croire que quelqu'un ait pu vivre ça et survivre à ça. Mais c'est le cas de Betty Mannechez, 38 ans. Et pour avancer dans sa vie, pour exorciser cet abominable passé, Betty a besoin de le partager. Ce que raconte cette mère de cinq enfants, c'est l'horreur absolue de l'inceste, l'emprise d'un homme qui a imposé à toute sa famille son fantasme d'être à la fois le père, l'amant et le compagnon de ses filles et qui n'a pas supporté que son projet lui échappe.