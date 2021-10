Inceste : les constats surprenants de la nouvelle plateforme d’écoute des victimes

"Comment passer à autre chose quand on a vécu tout ça" ? Sylvie, 49 ans, et sa sœur ont été victimes des agissements d'un père incestueux. Si l’auteur des faits a été condamné par la justice, le traumatisme reste et restera extrêmement profond. Comme ces deux femmes, des milliers de Français – déjà plus de 4000 – ont récemment fait part, à la nouvelle commission indépendante sur l’inceste, des crimes sexuels dont ils ont été victimes au sein de leur famille. Depuis un mois, le téléphone sonne tout le temps, du lundi au vendredi.