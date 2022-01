Influenceur, un métier qui s'apprend

Un téléphone et un trépied, Caroline va réaliser sa vidéo en quelques minutes. Elle s'est lancée il y a un an et demi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ses vidéos lui permettent de gagner sa vie même si son salaire reste variable. Dans le monde de l'influence, les salaires peuvent monter très haut. Léa Elui, avec ses 11 millions d'abonnés sur Instagram, gagne en moyenne 130 000 € par an. Chez certains YouTubeurs stars, une vidéo peut rapporter jusqu'à 40 000 €. De quoi faire rêver, mais ils sont très minoritaires. Sur les 150 000 influenceurs en France, seuls 15% en font leur activité principale. 6% gagnent plus de 20 000 € par an.