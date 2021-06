Info / Infox : Pfizer vend-il ses doses à un prix bien trop élevé ?

Cette semaine, le député de La France Insoumise, François Ruffin, a accusé le groupe Pfizer de vendre ses doses à un prix bien trop élevé. L'élu s'appuie sur le coût de production du vaccin. Est-ce un calcul pertinent ? A-t-il raison ?

Le député de La France Insoumise s'insurge sur Twitter de l'écart du prix facturé par Pfizer à l'Union européenne, 19,50 euros la dose, et la production d'un vaccin ARN qui, selon lui, coûte entre 60 cents et 2 dollars. François Ruffin s'appuie sur une étude de l'Imperial College de Londres. On l'a analysé dans les détails et on retrouve les chiffres du député, mais l'étude précise qu'il s'agit d'une fraction du prix de production. Les experts se concentrent sur ce qu'ils appellent la substance médicamenteuse, autrement dit la matière première qui se situe à l'intérieur du flacon.

Pour estimer la marge réelle, il faudrait prendre en compte tout ce qui se passe après, c'est-à-dire le conditionnement du médicament, les contrôles, les transports, les usines et surtout la recherche et le développement, le plus cher dans un vaccin. C'est le nerf de la guerre pour Pfizer comme pour tous les autres. Par exemple, Pfizer a versé 748 millions de dollars à Biontech pour utiliser leur découverte sur l'ARN messager.C'est plus de 10 ans de recherches ponctuées de prise de risques, souvent d'échec. Compte tenu de tous ces investissements, Pfizer affirme que les marges se situeraient plutôt autour de 30 % du prix et non pas de 90 %, comme sous-entend François Ruffin.

Cependant, l'opacité autour de ces contrats signés entre les laboratoires et les États a troublé l'opinion publique. Les contrats secrets sont courants dans le monde du commerce, sauf qu'il s'agit d'argent public. Les prix ne cessent d'augmenter depuis le début de la pandémie, 12 euros, puis 15,50 euros, puis 19,50 euros aujourd'hui. Pfizer annonce d'ailleurs un bénéfice net en hausse de 45 % à 5 milliards de dollars. Et pour acheter les vaccins, l'Europe, elle, a dû débloquer plus de 2 milliards d'euros. D'où la demande de nombreux députés pour plus de transparence dans ces contrats.

