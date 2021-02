Inondations dans le Lot-et-Garonne : place au nettoyage

Nous avions rencontré Maïté et Guy, habitants à Bassanne en Gironde, mercredi dernier. L'eau débordait dans les champs autour de chez eux. Et par précaution, le maire leur avait demandé de partir. Une de nos équpes était de retour chez eux cinq jours plus tard. "On ne pensait quand meme pas que ça allait avoir de telle proportion", déplore Guy. "Je pense que personne ne se disait que ça allait monter comme ça", poursuit sa femme. L'heure est au bilan et les dégats sont importants.