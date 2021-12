Inondations dans le Nord : les habitants de Merville désabusés

Jamais il n'y avait eu autant d'eau dans la maison de Gilles, habitant de Merville. Et surtout, c'est la première fois que la crue dure si longtemps. En 2012, il aura fallu trois jours pour que l'eau s'évacue. Elle était montée à dix centimètres. Cette fois, c'est plus de trente centimètres de boue qu'il y a dans le salon. Tout est détruit, mais Gilles ne peut rien faire d'autre que de constater ce désastre jour après jour.

Certaines familles sont relogées par la mairie dans des gîtes. D'autres habitants se sont réfugiés chez des proches. Et certains accueillent leurs voisins. Des matelas, un toit, un peu de chaleur et du réconfort en attendant. Depuis dimanche, les pompiers sont sollicités pour du secours à personne. Ce jeudi, ils doivent installer un pompage pour qu'une entreprise puisse continuer son activité. Il faut dégager les accès des livraisons et expéditions. Les salariés risquent désormais le chômage technique.

Merville est située au croisement de plusieurs cours d'eau qui sont tous en crue depuis dimanche. Les sols sont saturés et ne peuvent plus rien absorber. Aucune amélioration nette n'est prévue avant au moins samedi prochain. La pluie et même la grêle tombent de nouveau sur le secteur qui est encore placé en vigilance crues et inondations jusqu'à vendredi après-midi.