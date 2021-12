Inondations dans le Nord : pourquoi l'eau ne baisse pas

Dans la vidéo en tête de cet article, les champs ressemblent à des lacs, les routes à des rivières sur lesquelles on se déplace en bateau. La maison de Sébastien est inondée, il emporte avec lui l'essentiel dans la douleur. 25 maisons sont encore inondées et certaines zones plus rurales sont inaccessibles et isolées. Alors, les pompiers sont mobilisés pour livrer les courses à domicile.