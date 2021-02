Inondations dans le Sud-ouest : comment les secours interviennent ?

La maison de la victime est enfin repérée. Entouré de sa femme et de ses trois enfants, l'homme est conscient, mais inquiet. Ses constantes sont rassurantes, mais un avis médical est indispensable. Il doit aller à l'hôpital et faire des contrôles. "Le plus dur, c'est de partir et de laisser les enfants ici", a affirmé le patient.