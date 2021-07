Inondations en Alsace : le village d’Hégenheim sous des trombes d’eau

En quelques jours dans le village, deux inondations et près de 80 millimètres de pluie. Soit l'équivalent d'un mois de précipitation. Les cours d'eau ont débordé, charriants branches et débris. Obstruant les canalisations, les pompiers doivent intervenir en fonction des conditions météo. Selon Thomas Zeller, maire d'Hégenheim "On aura rarement vu un été avec autant d'eau. Tous les sols sont gorgés d'eau. Dès qu'il pleut, ça ne s'infiltre plus, ça coule".