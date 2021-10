Inondations en Ardèche : habitants et commerçants constatent les dégâts

Ce lundi matin en Ardèche, les habitants et les commerçants sont venus constater les dégâts. La Beaume, un affluent de l'Ardèche, vient de connaître une crue historique. Les eaux sont montées à plus de quatre mètres. Et même si la pluie a enfin cessé, le courant reste impressionnant. Comme on peut le voir sur des images amateur, la rivière et complètement sortie de son lit dimanche soir. Les champs et les routes ont été entièrement inondés, heureusement sans faire de victime. "On dirait que c'était une bulle là-bas. Une bulle qui montait avec des vagues de deux à trois mètres", raconte un habitant.