Inondations en Seine-et-Marne : le calvaire des habitants de Thieux

Les habitants de Thieux en Seine-et-Marne sont excédés par trois jours de pluies torrentielles ininterrompues. Des épisodes violents lors desquels l'eau monte de 50 cm à 1 mètre en quelques minutes. Une maison, par exemple, a dû être évacuée en urgence hier. Aujourd'hui, la Croix-Rouge et les proches viennent en aide aux sinistrés qui ont tout perdu dans les inondations. "C'est la troisième fois et on ne s'en sort pas en fait. On est dans la boue et on y arrive plus", déplore la propriétaire. Vendredi matin, la maison était encore inaccessible à cause de nouvelles pluies. La sœur du propriétaire n'en croit pas ses yeux. "Ça me brise le cœur. Tout est neuf, la maison est neuve, donc c'est dur", dit-elle.