Inondations : le niveau de la Charente continue de monter à Saintes

Ce samedi à Saintes (Charente-Maritime), le niveau de la Charente continue de monter et a atteint plus de six mètres. Le pic de 6,30 mètres, quant à lui, est attendu ce lundi. Le quai est entièrement inondé.

Les autorités sont très concentrées et surveillent la situation de très près. Celle-ci peut d'ailleurs évoluer d'heure en heure et on peut décider de faire des évacuations. De plus, la montée est très lente et la décrue se fera également très progressivement. Pour rappel, en 1982, la crue avait atteint un pic de sept mètres de haut dans cette commune.