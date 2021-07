Inondations meurtrières en Allemagne : les images saisissantes des villes dévastées

La catastrophe est sans précédent en Allemagne depuis plus de deux décennies. De violentes pluies diluviennes ont provoqué des inondations de grande ampleur dans l’ouest du pays. Le déferlement d'eau a fait gonfler les rivières, arraché des arbres et immergé les routes. Plusieurs maisons ont été emportées. La catastrophe a fait au moins 42 morts, selon un bilan provisoire communiqué jeudi 15 juillet en milieu d'après-mi. Un chiffre appelé à s’alourdir encore, puisque des dizaines de disparus sont à déplorer.

Les crues ont emporté six habitations et fait dériver sur plusieurs kilomètres des dizaines de véhicules. Dans cette seule commune, la police dénombrait ce jeudi entre 50 et 60 disparus, tandis que dans la région, plus de 135.000 foyers étaient privés d’électricité.

Armin Laschet, ministre-président de la région, a annulé à la hâte une réunion de son parti, la CDU, en Bavière pour suivre la situation dans son État, le plus peuplé d'Allemagne. "Nous apporterons toute notre aide pour que la région du Nord-Westphalie reste solidaire dans cette situation, et nous surmonterons tous ensemble les conséquences de cette catastrophe", a-t-il assuré dans le reportage.

Après une courte accalmie, l’épisode orageux devrait réapparaître encore dans les jours à venir. Les pays frontaliers ne sont pas épargnés non plus par la catastrophe météorologique : en Belgique, on compte six morts, tandis que le Luxembourg est également soumis à des intempéries de grande ampleur. En France, neuf départements étaient en vigilance orange crues et pluies-inondations selon Météo France ce jeudi après-midi.