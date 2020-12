Inquiétude en Franche-Comté où le virus circule beaucoup

Il est à savoir que c'est en Bourgogne-Franche-Comté que le virus circule le plus activement dans l'Hexagone. Les habitants sont donc très inquiets et se posent beaucoup de questions. Selon certains, la prudence reste de mise. D'autres choisissent de se faire tester avant les fêtes, une bonne précaution à prendre selon Julien Le Jeune, médecin généraliste. Toutefois, ce dernier avertit que le test n'est pas totalement fiable. "Il n'affirmera jamais à 100% que les gens ne sont pas contagieux", a-t-il ajouté. Le test est donc une petite sécurité en plus et non une garantie.