Pourquoi les moustiques attaquent-ils encore à l'approche de l'hiver ?

Ce n'est pas le cas du moustique tigre. Cette espèce originaire d'Asie et porteuse de maladies comme la dengue ou le Zika meurt l'hiver dans les départements du Nord. Mais il prolifère un peu plus chaque année et a été observé l'été dernier dans 64 départements de France métropolitaine. Le moustique tigre pourrait d'ici à quelques années s'étendre sur l'ensemble du territoire et même résister à l'hiver.