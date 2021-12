Insécurité dans les transports : ces femmes qui changent leurs habitudes

À 19h30, il y a encore du monde sur les quais. Une jeune femme se dit sereine, mais elle rentre chez elle le plus tôt possible. "Quand on est une fille et qu'on est toute seule le soir, très tard, ça fait peur", confie-t-elle. Selon une étude publiée cette semaine, une femme deux ressent un sentiment d'insécurité dans les transports.