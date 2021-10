Insolite : Apple lance une chiffonnette à... 25 euros

"Constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre", argumente la marque sur son site. 25 euros n'en demeure pas moins un prix hallucinant quand on compare aux autres tissus et un simple tour sur les sites d'e-commerce permet d'évaluer la marge que se fait Apple. Plus d'explications dans le sujet en tête de cet article.