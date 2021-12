Insolite : un maire de l’Ain veut interdire à la neige de tomber

Cerdon (Ain) est un charmant village de 800 habitants où chacun est le bienvenu à une exception près. La neige a l'interdiction de tomber sur le territoire de la commune. En effet, on n'accepte plus les flocons selon un arrêté signé par le maire. Ne riez pas, c'est un cri d'alarme. Avec humour, c'est un message de désespoir. L'engin de déneigement communal a rendu l'âme le 28 novembre dernier. Résultat : quinze centimètres de neige s'abat sur le village. C'est indispensable, on ne peut pas s'en passer. C'est la base", explique Marc Chavent, maire de Cerdon. "Le jour où l'on n'a plus de tracteur dans une commune rurale, on peut mettre la clé sous la porte et partir", ajoute-t-il.