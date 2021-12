Intempéries dans les Pyrénées-Atlantiques : un chantier gigantesque après les inondations à Laruns

À Laruns, c'est un chantier titanesque qui a débuté ce week-end. Appuyées par des renforts venus de Pau, les équipes municipales sont à pied d'œuvre pour nettoyer le village. Dans les secteurs les plus touchés, de nombreuses canalisations ont cédé et d'importants travaux de voirie sont déjà engagés. Toutefois, il faudra sans doute bien plus de temps avant que cette commune et ses habitants ne tournent définitivement la page.