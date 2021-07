Intempéries : des pluies exceptionnelles qui menacent les cultures

La France vit son quatrième début d'été le plus pluvieux depuis l'apparition des données météo. Certaines villes battent des records. À Rennes par exemple, il est tombé 182 millimètres depuis le premier juin. Du jamais-vu. À Strasbourg, 248 millimètres en six semaines. C'est deux fois et demi plus qu'en temps normal. En Seine-et-Marne, il est tombé 169 millimètres de pluie depuis le 1er juin. C'est deux fois plus que d'habitude. Partout dans l'Hexagone, ce début d'été pluvieux inquiète les agriculteurs.