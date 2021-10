Intempéries en Haute-Corse : l'heure du nettoyage

En 24 heures, les pompiers de Haute-Corse ont multiplié les interventions, avec plus de vingt mises en sécurité. Mais l'heure est maintenant au nettoyage. Dans un lotissement, nouvellement construit et également visité par notre équipe, on ne peut que constater les dégâts. Les habitants ont montré devant nos caméras la hauteur atteinte par les eaux et l'état de l'intérieur de leur maison.