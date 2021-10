Intempéries : un épisode orageux balaye le Sud-Est, aucune victime mais de gros dégâts

Venue de l'ouest, la pluie est arrivée cette nuit dans les Bouches-du-Rhône, changeant les routes en torrents, et les rivières en coulées d’eaux boueuses. À Marseille, c'est l’Huveaune, un fleuve côtier qui traverse la ville, qui a ainsi inondé plusieurs quartiers. Le département est passé, pour quelques heures et pour la première fois de son histoire, en vigilance rouge inondation . Les autorités avaient décidé ce matin de fermer les écoles, car de nouveaux orages menaçaient dans l’après-midi. Les parents ont dû récupérer leurs enfants en urgence.

Les intempéries se sont finalement dirigé sur le Var, plus à l'Est. L'orage a stationné plusieurs heures au-dessus de la ville de Brignoles et de ses environs, accumulant l'équivalent plus de deux mois de pluie. Plusieurs routes ont été coupées et les habitants ont été invités à rester chez eux. Ceux dont les logements étaient les plus proches des cours d'eau, le Caramy ou la Ribeirotte, notamment en rez-de-chaussée, ont évacué préventivement.