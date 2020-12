Interpellations préventives : la nouvelle tactique de la police

Après les violences et la casse des deux dernières manifestations, un changement de stratégie a été adopté. Ne concernant que les effectifs, 3 500 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Un tiers de plus que la semaine dernière pour une manifestation qui a rassemblé entre 5 000 et 10 000 personnes. En tout, plus de 150 interpellations ont eu lieu. Avec succès, ce soir, il n'y a plus que la police sur la place de la République.