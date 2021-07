Pass sanitaire dans les centres commerciaux : "Il y a un risque de créer un système ubuesque"

Nous allons attendre les décrets d’application pour en juger. Mais nous pensons qu’il y a un risque ici de créer un système ingérable, voire ubuesque. Il est par ailleurs contre-intuitif de dire aux personnes non vaccinées d’aller faire leurs achats dans des commerces plus petits et moins sûrs d’un point de vue sanitaire jusqu’à 20 km de distance. Nous sommes confiants dans le fait que le bon sens finira par l’emporter pour un dispositif clair et non discriminant.

Il reconnaît aussi l’utilité sociale des centres commerciaux qui sont pour certaines populations le seul accès aux commerces (de première nécessité ou non) et aux services (médicaux, administratifs). Ils sont aussi des lieux de relais de la lutte contre la pandémie puisqu’ils abritent des points de test, de vaccination, avec l’Ars, les municipalités ou les pharmacies.

L’exécutif confirme qu’il souhaite imposer le pass sanitaire pour les centres commerciaux dont la surface est supérieure à 20000 mètres carrés. Ce critère vous paraît-il justifié ?

Absolument pas. Le critère de taille n’est pas le bon ! Le gouvernement s’en était d’ailleurs détaché pour établir un des critères de jauge lors du dernier confinement. Une fois encore nos espaces sont sains, l’air y est renouvelé et les jauges respectées. Ce seuil est idéologique et discriminant et ne repose sur aucune base scientifique. Les commerces dans ces centres ne représentent que 5% de l’offre nationale. La mesure, du fait de sa faible portée, est donc selon nous inefficace.

Les exploitants de ces centres ont-ils, selon vous, la capacité humaine pour opérer de tels contrôles ?

En l’état de nos connaissances sur ce projet, il est difficile de répondre. Mais vous pouvez aisément imaginer qu’avec une moyenne de 35 à 40 secondes de contrôle par personne à l’entrée d’un centre (nous ne savons pas s’il faudra ou non contrôler les identités), ce dispositif va générer des files d’attente de plusieurs kilomètres qui sont un non-sens non seulement en termes sanitaires, mais également en matière d’ordre public. Cela risque de générer frustrations, colère et violences. Évidemment qu’il faudra renforcer les capacités de sécurité et de contrôle, mais cela risque surtout de créer des situations véritablement ingérables. Par ailleurs, comme nous sommes connectés à des transports en commun, nous avons des dizaines de milliers de personnes qui traversent nos centres pour aller travailler ou accéder à des services publics tels des préfectures, mairies, hôpitaux, centre médicaux, centres de vaccinations, etc. Allons-nous leur interdire le passage ? Cela n’est pas envisageable.