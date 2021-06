"Un journaliste très humain" : la compagne d'Olivier Dubois, otage au Mali, témoigne pour la première fois

Le Français d'origine martiniquaise, âgé de 46 ans, "est installé au Mali depuis six ans", précise d'abord Déborah, ajoutant que "ce qui le motive le plus, c'est son amour pour le Mali. Il a vraiment l'impression que son travail peut amener à des réflexions, à faire changer les choses." C'est aussi pour cette raison que le quarantenaire "avait décidé de développer cet aspect de terrain en allant notamment au Pays Dogon". Au début du mois d'avril, il avait d'ailleurs publié dans Le Point Afrique une interview de Youssouf Toloba, chef de Dan Na Ambassagou, une organisation autonome qui combat les djihadistes en Pays dogon. "C'est un journaliste très humain qui a toujours une volonté de parler des choses dont on ne parle pas au Mali, de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas", souligne sa compagne.

Selon elle, le reporter indépendant, qui a notamment couvert la tourmente sécuritaire traversée par le pays sahélien pour différents médias, comme depuis un an le quotidien Libération, "voulait être au plus proche de l'information." Car "on peut tous avoir des informations au travers d'un réseau, mais rien ne vaut le travail de terrain, de se déplacer et de parler aux acteurs. Et Olivier veut toujours être au plus proche des acteurs locaux, c'est comme ça qu'il est parti à Gao."