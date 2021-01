Isolement : les retraités en détresse

Dans un cabinet de psychiatrie à Montpellier (Hérault), la demande a augmenté depuis le deuxième confinement. L'isolement est au cœur du problème selon le Dr Brigitte Rimlinger. Pour ne pas atteindre la dépression, le médecin conseille de multiplier toutes les relations sociales encore possible. Randonnée, chorale et cours d'étirement à distance... c'est la recette pour garder le moral pour Denise Savey. Chacun sa méthode pour occuper son esprit, mais tous n'ont qu'un souhait aujourd'hui : que cette période se termine le plus vite possible.