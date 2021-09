"J'ai cru qu'un avion emportait le toit de la maison" : 20 ans après, des rescapés racontent la catastrophe d'AZF à Toulouse

TÉMOIGNAGES - Il y a vingt ans, à 10h17 le matin du 21 septembre, Toulouse était secouée par une gigantesque explosion. Alors que la ville commémore mardi cette catastrophe qui tua trente-et-une personnes et en blessa plus de 2500, des témoins et rescapés témoignent sur TF1.

"Je n'en crois pas mes yeux : plus de bâtiment, plus d’usine". Sauvé par le geste réflexe de se jeter dans une fosse, Gilles Couralet vient de se relever alors que tout s'est effondré autour de lui. Employé d'une usine toute proche d'AZF, de l'autre côté d'un bras de Garonne, il constate l'étendue de la catastrophe : "Plus rien ne tient debout et des gens hurlent dans les bâtiments autour de moi". En ce matin du 21 septembre 2001, un stock de près de 400 tonnes de nitrate d'ammonium vient d'exploser dans l'usine chimique AZF de Toulouse, spécialisée dans les fertilisants. Trente-et-une personnes ont été tuées, plus de 2500 blessées, et les dégâts matériels sont considérables bien au-delà du site de l'explosion. Un choc immense pour la ville, et un traumatisme que les vingt années écoulées n'auront pas suffi à guérir. Gilles Couralet et d'autres témoins de l'époque racontent cette catastrophe dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

Nicole Fournier, une chanteuse lyrique, s'exerce devant son piano ce matin-là, lorsque l'explosion retentit. Elle croit d'abord "qu'un avion emporte le toit de la maison", alors qu'elle entrevoit "le ciel à travers le toit". Elle n'imagine pas à cet instant que c'est l'usine AZF toute proche qui vient d'exploser. La population est hébétée par la violence de l'explosion et l'ampleur des dégâts. Si l'usine est anéantie, aux pieds de sa tour la plus haute restée debout, c'est tout le sud-ouest de Toulouse qui a subi des dommages. Centres commerciaux et entreprises détruites, toitures et vitres soufflées, lézardes des murs : les dégâts matériels seront chiffrés à plus de deux milliards d'euros au total.

L'incompréhension est totale, et il faudra des années pour démêler les responsabilités. L'explosion survient dix jours après les attentats de New York, le 11 septembre 2001, un timing qui instille alors un doute. Un jeune manutentionnaire tué dans l'explosion sera ainsi longtemps soupçonné d'en être à l'origine. L'hypothèse accidentelle est pourtant très vite privilégiée par la justice, le procureur de la République ouvrant une semaine plus tard une information judiciaire contre X "pour homicides, blessures et destruction de biens involontaires".

Finalement, au terme de plusieurs procès, appels et cassation, la cour d'appel de Paris condamne en 2107 l'ancien directeur du site à quinze mois de prison avec sursis pour homicide involontaire, et la société Grande Paroisse (propriétaire d'AZF en 2001), à une amende de 225.000 euros. Vingt ans après la catastrophe que Toulouse s'apprête à commémorer, le pôle chimique est devenu un pôle médical, mais aucun des rescapés ou des témoins de l'époque n'est près d'oublier.

FS

