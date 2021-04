"J'ai encore des frissons" : au cœur du chantier de Notre-Dame avec les équipes chargées de sa reconstruction

"La mission est difficile", a-t-il admis, avant d’ajouter : "Il faut se concentrer sur l’objectif de rendre la cathédrale au culte et à la visite en 2024. C'est ce que veut le président de la République et nous tiendrons le délai". Au micro de TF1, plusieurs acteurs majeurs de cette reconstruction sont revenus sur ce chantier colossal, et notamment les jours qui ont suivi l’incendie, où travailler dans l’urgence est devenu une habitude.

"Quand on a vu l’état de Notre-Dame, on s’est mis à pleurer comme des gamins. Et puis cela a duré deux ou trois minutes, en disant : 'Stop ! Il y a tellement de travail à faire'", se souvient Didier Durand, PDG de l’entreprise Pierrenoel et en charge de la coordination du chantier Notre-Dame. "On repérait, on se disait, ça c’est à risque, ça, ça craint pas, ça, ça craint … On faisait un diagnostic sur le vif", ajoute Didier Cuiset, à la tête d'Europe Echafaudages.

"J’ai pris mes meilleurs compagnons, on a répété en une demi-heure ce qu’il fallait faire et comment le faire, quand normalement on met une semaine. Là, il faut faire le bon geste, un peu comme un chirurgien qui va opérer et qui ne doit pas se rater", insiste Didier Durand, notamment sur le retrait de la statue qui surplombait Notre-Dame : "Quand, à 19h, la statue est arrivée au sol, j’ai eu des frissons et j’en ai encore."