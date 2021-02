Jackpot historique de l'EuroMillions : ce qui reste inaccessible malgré l'argent

En gagnant des centaines de millions d'euros, on peut payer tout un restaurant pour le fêter, mais ces commerces sont fermés pour cause de pandémie. On pourrait aussi songer à louer un château entier pour faire la fête, mais le couvre-feu est à 18 heures. Ou alors, s'offrir Mbappé pour une soirée privée, mais là encore, il n'y a pas moyen de le voir en vrai, car les matchs sont tous à huis clos.

Contrairement aux sceptiques, les optimistes, eux, voient en ces 210 millions mille et une manière d'investir. Et même avec les restrictions sanitaires, on peut toujours s'offrir des moments d'évasion. Avec cette somme, on pourrait aussi acheter 0,33% du laboratoire Moderna qui fabrique l'un des vaccins contre le Covid. En revanche, même avec tout l'or du monde, si vous ne faites pas partie du public prioritaire, vous ne pourrez pas vous faire vacciner... en théorie.